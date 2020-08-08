Жительницы Великого Новгорода попали в кювет в Псковском районе

13:49, 08 августа 2020, ПАИ

В результате ДТП пострадала пассажирка.

15-летняя девушка получила травмы, в том числе закрытый перелом руки.

По информации УМВД России по Псковской области, 7 августа водитель автомобиля марки «Хундай» — женщина 1972 года рождения - не справилась с управлением и совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

Ранее сообщалось о том, что вчера в Псковской области столкнулись мопед и Опель, а также Лада и Форд. Обе аварии тоже стали причиной травм.