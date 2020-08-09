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Общество

Губернатор поздравил псковских спортсменов с новыми наградами

В День физкультурника губернатор Псковской области рассказал в своём Instagram о весомых наградах, которые на прошлой неделе привезли псковские спортсмены с соревнований.

Спортсменки из Великих Лук Маргарита Сырадоева и Ирина Иванова взяли золото и серебро на чемпионате России по велоспорту в Ижевске. Девушки тренируются в великолукском филиале Центра спортивной подготовки, являются членами сборной России по велоспорту и многократными призёрами национальных чемпионатов в групповых гонках.

Фото: Псковская областная организация «Всероссийское общество инвалидов»

Сразу 16 медалей привезли псковские спортсмены Александр Трофимов, Ольга Огинская, Владимир Петров, Валерий Иванов, Артём Ишин с Межрегионального фестиваля среди инвалидов Северо-Запада России, который проходил в Ленинградской области. В общекомандном зачёте псковичи заняли третье место.

«Гордимся каждым из вас и желаем новых рекордов и побед!» – написал Михаил Ведерников.

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