Губернатор поздравил псковских спортсменов с новыми наградами

10:04, 09 августа 2020, ПАИ

В День физкультурника губернатор Псковской области рассказал в своём Instagram о весомых наградах, которые на прошлой неделе привезли псковские спортсмены с соревнований.

Спортсменки из Великих Лук Маргарита Сырадоева и Ирина Иванова взяли золото и серебро на чемпионате России по велоспорту в Ижевске. Девушки тренируются в великолукском филиале Центра спортивной подготовки, являются членами сборной России по велоспорту и многократными призёрами национальных чемпионатов в групповых гонках.

Сразу 16 медалей привезли псковские спортсмены Александр Трофимов, Ольга Огинская, Владимир Петров, Валерий Иванов, Артём Ишин с Межрегионального фестиваля среди инвалидов Северо-Запада России, который проходил в Ленинградской области. В общекомандном зачёте псковичи заняли третье место.

«Гордимся каждым из вас и желаем новых рекордов и побед!» – написал Михаил Ведерников.