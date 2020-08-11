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Общество

Попова заявила о циркуляции гриппа в России

Циркуляция гриппа в России уже началась. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

«Мы начали мониторинг циркуляции различных вирусов гриппозной и негриппозной этиологии в Российской Федерации, мы начали этот мониторинг в 17 субъектах Российской Федерации, мы происследовали более полутора тысяч проб и различных вирусов, и хочу сказать, что сегодня циркуляция есть, есть циркуляция в первую очередь вирусов негриппозной этиологии. И из общего количества проб мы увидели циркуляцию вирусов почти у 6% не болеющих россиян, которых мы обследовали методом случайной выборки», - доложил Попова.

По данным Роспотребнадзора, в 65% случаев это риновирусы, циркуляция сезонного вируса, а у каждого десятого из выявленных носителей - это вирусы парагриппа.

«Вирус гриппа только один, но это говорит о том, что циркуляция уже есть. Тем более в преддверии нового учебного года важно привить детей. На сегодняшний день изготавливается уже и значительной частью готовы 18 миллионов доз для детей Российской Федерации, это 60% общего количества детей», - отметила она.

Накануне президент России поручил привить от грииппа до 60% жителей страны.

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