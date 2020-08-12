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Общество

Врач предостерег от употребления алкоголя в день вакцинации от коронавируса

В день вакцинации от коронавирусной инфекции запрещается употреблять алкоголь, так как это приведет к ослаблению иммунитета и действия вакцины. Об этом сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн, пишет РИА Новости.

«Я думаю, что любое лекарственное средство, в том числе и вакцина (от коронавируса), не совместимы с алкоголем, потому что, прежде всего, это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины», - сказал он.

11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19. Дочь президента Владимира Путина испытала препарат на себе. Ранее говорилось о том, что массовую вакцинацию населения от COVID-19 Минздрав России планирует начать с октября. Первыми будут прививаться медики и пожилые люди.

До конца года вакцина от коронавируса поступит и в псковские медучреждения.

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