Псковичка не довольна мерами профилактики коронавируса в кафе

00:46, 13 августа 2020, ПАИ

Об этом сообщила на своей странице в Instagram одна из кондитерских, расположенных в центре города.

Заведение справедливо отвечает посетителям, не желающим соблюдать Указ губернатора области о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Псковской области в связи с пандемией:

«Мы не допускаем гостей без масок, во-первых, ради самих гостей. Всех. Потому, что ситуация с вирусом ещё не разрешилась. И если по вашей вине могут погибнуть люди, а вам это безразлично, вы не с нами. Чужая жизнь это очень важно. Дистанция все ещё дистанция. Во-вторых, мы законопослушное кафе. И выполняем указы нашего губернатора».

Действительно, ограничения, принятые в Псковской области, никто не снимал. Предприятия общественного питания не имеют права допускать посетителей без маски, кроме времени приема пищи. Дистанция также должна соблюдаться.