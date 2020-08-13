Из Пскова в Абхазию пустили прямой поезд

13:20, 13 августа 2020, ПАИ

Прямой поезд в Абхазию из Пскова запустили со 2 августа. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин во время пресс-конференции 13 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Со 2 августа был запущен прямой поезд от Пскова до Сухума, - отметил Борис Елкин. – Длительность поездки составляет 2,5 дня».

Кроме того, Борис Елкин рассказал, что со 2 августа также был запущен поезд по маршруту Псков – Евпатория. Длительность поездки составляет два дня.

«Поезд идёт через Новгород, - добавил Елкин. – Из Псковской области едет 25-30 человек, из Новгородской примерно столько же».

Борис Елкин также анонсировал начало полётов из Пскова в Симферополь с 18 августа. Самолёт будет летать два раза в неделю.

«Стоимость билетов на поезд и на самолёт практически одинаковая, но некоторые боятся летать, поэтому выбирают поезд», - добавил Елкин.