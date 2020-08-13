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Общество

Парк культуры и отдыха Пскова оштрафовали на 100 тысяч рублей

Предприятие «Парк культуры и отдыха Пскова» оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение указа губернатора Псковской области: аттракционы города преждевременно начали работу 11 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и техническому надзору Псковской области Николай Романов.

Согласно документу, директор муниципального предприятия «Парк культуры и отдыха Пскова» принял решение начать работу аттракционов, размещённых в Детском парке и Ботаническом саду Пскова. Директору теперь запретили эксплуатацию аттракционов до отмены в Псковской области ограничительных мероприятий (карантина).

Информацию о том, что аттракционы города возобновили работу, городской парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина сообщил в своём аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».  

Ранее главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук заявил, что аттракционы в регионе по-прежнему должны быть закрыты, поскольку ограничительные меры действуют до 15 августа и они запрещают работу аттракционов, бассейнов, театров и кинотеатров в Псковской области.

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