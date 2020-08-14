Органные концерты в Печорах можно посетить с апреля по октябрь

14:21, 14 августа 2020, ПАИ

С апреля по октябрь можно посетить органные концерты в лютеранской кирхе Святого Петра в Печорах. Об этом рассказал молодой органист Денис Маханьков в эфире проекта ПАИ-livе 14 августа.

«Мы стараемся делать максимальное количество концертов с апреля по октябрь, поскольку церковь не отапливается», - рассказал Денис Маханьков.

Орган восстанавливают уже на протяжении нескольких лет за счёт пожертвований.

«Сроки восстановления зависят от активности слушателей, - добавил Денис Маханьков. – Основная помощь идёт от тех, кто соприкоснулся с органом, впечатлился и отдал какой-то долг уважения».

Сами детали для восстановления, как отметил спикер, стоят не огромных денег, поскольку главное – уникальная работа мастера, а не сам материал.

«Мастер - мой друг, и поэтому цены на его работу существенно ниже раз в 100, чем в хорошей немецкой фирме», - добавил Денис Маханьков.