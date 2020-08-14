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Общество

Массовые мероприятия в школах будут запрещены до нового года

Фото: Дарья Хваткова

Все массовые мероприятия в школах запрещены до начала следующего года. Об этом сегодня заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

Сергей Кравцов пояснил, что корректировки даты будут и их не избежать, однако учебный процесс никоим образом затронут не будет.

Напоминаем, что новый учебный год начнётся с 1 сентября в очной форме. Однако будут действовать новые нормы борьбы с распространением коронавируса: всех участников учебного процесса ждёт обязательное измерение температуры при входе в школу, ношение масок и дистанцирование.

Предположительно, ограничения продержатся до 1 января 2021 года.

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