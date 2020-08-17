Устроивший смертельное ДТП на Рижском проспекте пскович взят под стражу

17:21, 17 августа 2020, ПАИ

Пскович, сбивший насмерть девушку на Рижском проспекте 15 августа, взят под стражу в зале Псковского городского суда. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации.

Уголовное дело по факту ДТП, в результате которого в Пскове погибла велосипедистка, продолжается. Следователи городского УМВД устанавливают объективную картину происшествия, назначено проведение целого ряда экспертиз, в том числе автотехнической и судебно-медицинской.

Мужчина насмерть сбил девушку на Рижском проспекте, 49б, недалеко от торгового комплекса «Магеллан» вечером 15 августа. После этого виновник аварии попытался скрыться с места ДТП: на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Юбилейной он не справился с управлением, вылетел на обочину, врезался в ограждение и сбил ещё одного пешехода. Пострадавший получил черепно-мозговую травму. Потом водитель Hyundai выбежал из автомобиля и попытался сбежать, но его задержали прохожие. По словам очевидцев, мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения.

Сбивший 25-летнюю девушку на Рижском проспекте, недалеко от ТЦ «Магеллан», недавно освободился из тюрьмы. Мужчина 1993 года рождения, скрывшийся с места происшествия, был освобождён условно-досрочно, перед ДТП он угнал автомобиль.