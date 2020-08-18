Псковская епархия рассказала об эпидемиологической ситуации в Псково-Печерском монастыре

22:03, 18 августа 2020, ПАИ

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Четыре насельника монастыря госпитализированы, ещё десять человек изолированы в монастыре, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

В начале августа в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре произошла вспышка коронавирусной инфекции. Заразилось несколько человек из братии и сотрудников обители. На данный момент госпитализировали четырёх насельников монастыря, ещё десять человек с более лёгкой формой протекания заболевания изолированы в обители. Врачи из управления Роспотребнадзора по Псковской области, Псковской городской больницы и медики из числа братии монастыря оказывают заболевшим всю необходимую медицинскую помощь.

Сейчас в монастырских помещениях регулярно проводится дезинфекция и соблюдаются все необходимые противоэпидемические меры.

Паломнический центр Псково-Печерского монастыря сейчас паломников не принимает. Ранее сообщалось, что там заболел один из сотрудников.

Богослужения в Псково-Печерском монастыре на данный момент проводятся под откытым небом, для прихожан совершается только общая исповедь.

На праздник Успения Пресвятой Богородицы богослужения будут проходить в обычном режиме, крестного хода не будет.