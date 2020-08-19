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Общество

За каждым классом в псковских школах будет закреплён отдельный кабинет

В псковских школах за каждым классом будет закреплён отдельный кабинет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Об организации работы школ в новом учебном году рассказала депутат Псковской городской Думы, директор МОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс» Любовь Николаева.

Она сообщила, что приёмка школы прошла без замечаний, однако впереди ещё большая работа по обеспечению безопасного учебного процесса. Так, на сегодняшний день организована большая информационная кампания: на сайте школы и в соцсетях учителя знакомят родителей с новым учебным процессом и существующими рекомендациями Роспотребнадзора.

Уже разработан план, который предусматривает решение вопросов, касающихся информирования и обеспечения соблюдения возможных ограничительных мер. «В нашей школе самое большое количество учащихся – 2 800 человек, средняя наполняемость класса – 35 человек, поэтому не все ограничительные меры реально воплотить в жизнь, но всё возможное мы сделаем», – прокомментировала Любовь Николаева.

Согласно плану учебного процесса, при входе в школу дети будут заходить через три отдельных входа. Кроме того, отменена кабинетная система – теперь за каждым классом закрепляется свой кабинет до конца года. При входе в школу детям будет проводиться термометрия и санитарная обработка рук.

Помимо этого, на переменах дети не будут передвигаться по школе, классы будут выходить в свои рекреации, где располагаются туалеты и установят санитайзеры, в это время классы будут проветриваться.

Вопрос ношения масок учителями пока ещё находится на рассмотрении, однако дети будут надевать маски на усмотрение родителей.

Также директор школы отметила, что было принято решение отказаться от гардеробов на время хорошей погоды, так как там образуется максимальное скопление детей: «В начальной школе мы поставим вешалки в классе, а к старшим классам у нас нет строгих требований».

В заключение Любовь Николаева отметила, что безопасность и здоровье детей будут зависеть не только от педагогического состава, но и от ответственности родителей, поэтому при первых признаках недомогания лучше оставить ребёнка дома.

Ранее готовность псковского лицея к новому учебному году оценил директор. Школьники начнут обучение в очном формате.

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