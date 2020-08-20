Более 15,3 млн человек в мире вылечились от коронавируса

09:38, 20 августа 2020, ПАИ

По состоянию на утро 20 августа в мире зарегистрировано 22 582 783 случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 791 034 человека. Количество выздоровевших – 15 304 730.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 5 701 162. В этой стране от коронавируса умерло 176 342 человека, выздоровело – 3 062 755.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболел 937 321 человек, 749 423 пациента выздоровели, 15 989 – умерло. В Псковской области выявлено 4 279 случаев заражения коронавирусом, 3 010 человек выздоровело, 60 – умерло.