Более 224 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
224 167 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 33,5 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано свыше 290 тысяч исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболел 937 321 человек, 749 423 пациента выздоровели, 15 989 – умерло. В Псковской области выявлено 4 279 случаев заражения коронавирусом, 3 010 человек выздоровело, 60 – умерло.