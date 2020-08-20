Первый концерт пройдёт в Зелёном театре Пскова 25 сентября

12:36, 20 августа 2020, ПАИ

Первый концерт пройдёт в Зелёном театре Пскова 25 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города со ссылкой на заместителя главы администрации города Александра Коновалова.

«Мы рассчитываем, что 1 сентября строительная организация закончит общестроительные работы. Будет восстановлен амфитеатр, установлены конструкции под кресла, верхний ярус амфитеатра будет сделан, площадка из брусчатки», - уточнил Коновалов.

По его словам, поставки кресел запланированы на вторую половину сентября. «К 25 сентября есть в планах у епархии провести в Зелёном театре хоровой праздник. Все работы должны быть завершены к этому времени, надеемся, что сроки не будут перенесены», - добавил заместитель главы администрации.

Зелёный театр в Пскове реконструируют на средства гранта правительства РФ, полученного за высокую эффективнось высших должностных лиц, по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Зелёный театр — уникальная открытая площадка, востребованная жителями города, которая вмещает примерно 4,5 тысячи зрителей. На сцене одновременно могут разместиться около тысячи исполнителей. Проектная документация была разработана в рамках второй очереди реконструкции улицы Свердлова, но проект не был реализован. Зимой этого года его актуализировали и начали работы. Планировалось, что реконструкция завершится к 9 мая.