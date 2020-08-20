0
15:09
53 стула с лебяжьим пухом поставили к концертном зале псковской музыкальной школы
15:08
Общественная приёмка проходит в музыкальной школе №1 в Пскове
14:43
На 70 тысяч рублей оштрафовали колонию в Серёдке за разлив мазута
14:42
Все дети как родные: псковский предприниматель открыла детский сад для самых маленьких
14:11
В Псковской области туристы устроили паломничество к местам съёмок «Холопа»
14:07
12 км дорог планируется отремонтировать в Бежаницком районе
13:05
Бассейн «Барс» в Пскове откроется в ближайшее время
Еще новости
Общество

Первый концерт пройдёт в Зелёном театре Пскова 25 сентября

Первый концерт пройдёт в Зелёном театре Пскова 25 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города со ссылкой на заместителя главы администрации города Александра Коновалова.

25 сентября Зеленый театр примет первых зрителей. Фото ПАИ.

«Мы рассчитываем, что 1 сентября строительная организация закончит общестроительные работы. Будет восстановлен амфитеатр, установлены конструкции под кресла, верхний ярус амфитеатра будет сделан, площадка из брусчатки», - уточнил Коновалов.

По его словам, поставки кресел запланированы на вторую половину сентября. «К 25 сентября есть в планах у епархии провести в Зелёном театре хоровой праздник. Все работы должны быть завершены к этому времени, надеемся, что сроки не будут перенесены», - добавил заместитель главы администрации.

Зелёный театр в Пскове реконструируют на средства гранта правительства РФ, полученного за высокую эффективнось высших должностных лиц, по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.  Зелёный театр — уникальная открытая площадка, востребованная жителями города, которая вмещает примерно 4,5 тысячи зрителей. На сцене одновременно могут разместиться около тысячи исполнителей. Проектная документация была разработана в рамках второй очереди реконструкции улицы Свердлова, но проект не был  реализован. Зимой этого года его актуализировали и начали работы. Планировалось, что реконструкция завершится к 9 мая. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

53 стула с лебяжьим пухом поставили к концертном зале псковской музыкальной школы
20 августа 2020
53 стула с лебяжьим пухом поставили к концертном зале псковской музыкальной школы
Общественная приёмка проходит в музыкальной школе №1 в Пскове
20 августа 2020
Общественная приёмка проходит в музыкальной школе №1 в Пскове
На 70 тысяч рублей оштрафовали колонию в Серёдке за разлив мазута
20 августа 2020
На 70 тысяч рублей оштрафовали колонию в Серёдке за разлив мазута
В Псковской области туристы устроили паломничество к местам съёмок «Холопа»
20 августа 2020
В Псковской области туристы устроили паломничество к местам съёмок «Холопа»
12 км дорог планируется отремонтировать в Бежаницком районе
20 августа 2020
12 км дорог планируется отремонтировать в Бежаницком районе
Бассейн «Барс» в Пскове откроется в ближайшее время
20 августа 2020
Бассейн «Барс» в Пскове откроется в ближайшее время
Семья Абабковых стала победителем всероссийского конкурса «Семья года»
20 августа 2020
Семья Абабковых стала победителем всероссийского конкурса «Семья года»
600 тысяч рублей выиграл в лотерею житель Псковской области
20 августа 2020
600 тысяч рублей выиграл в лотерею житель Псковской области

Идет загрузка...