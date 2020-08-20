Защищать псковский Зелёный театр от вандалов будут с помощью охраны и камер

13:13, 20 августа 2020, ПАИ

С помощью охраны и камер будут защищать Зелёный театр в Пскове. Об этом рассказал заместитель главы администрации города Пскова Александр Коновалов, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«У Зелёного театра будет сторож, также увеличим количество камер, чтобы бороться с вандалами, - отметил Александр Коновалов. – На объекте уже несколько раз граждане резали стропы».

В феврале текущего года в Зелёном театре Пскова начали разбирать сцену. В мае объект посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который поблагодарил подрядчика за реконструкцию. Зелёный театр в Пскове реконструируют на средства гранта.