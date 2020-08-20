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Общество

Псковскую музыкальную школу отремонтировали за год

Фото ПАИ

За год отремонтировали псковскую музыкальную школу. Об этом сообщила директор музыкальной школы № 1 им. Н. А. Римского-Корсакова Наталья Архипова 20 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Сделали ремонт в максимально короткие сроки», - отметила Наталья Архипова, добавив, что работы выполнял подрядчик ООО «Августина».

На цокольном этаже школы расположены кабинеты, в которых можно проводить занятия. Теоретические кабинеты оснащены интерактивными досками.

53 стула с лебяжьим пухом поставили в концертном зале псковской музыкальной школы. Три концертные площадки будут работать в отремонтированной псковской музыкальной школе. Как выглядит отремонтированная школа, смотрите в фоторепортаже.

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