Псковскую музыкальную школу отремонтировали за год

15:39, 20 августа 2020, ПАИ

За год отремонтировали псковскую музыкальную школу. Об этом сообщила директор музыкальной школы № 1 им. Н. А. Римского-Корсакова Наталья Архипова 20 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Сделали ремонт в максимально короткие сроки», - отметила Наталья Архипова, добавив, что работы выполнял подрядчик ООО «Августина».

На цокольном этаже школы расположены кабинеты, в которых можно проводить занятия. Теоретические кабинеты оснащены интерактивными досками.

53 стула с лебяжьим пухом поставили в концертном зале псковской музыкальной школы. Три концертные площадки будут работать в отремонтированной псковской музыкальной школе. Как выглядит отремонтированная школа, смотрите в фоторепортаже.