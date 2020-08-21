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Общество

Врачи сообщили, что состояние Навального улучшилось

Врачи сообщили, что состояние Алексея Навального улучшилось. Однако транспортировать его пока что рано, пишет ТАСС.

Для транспортировки нужно добиться полной стабилизации пациента, отметил главный врач омской больницы скорой медицинской помощи Александр Мураховский.

Накануне появилась информация, что Алексей Навальный впал в кому после отравления. При этом отмечается, что пациента пока нельзя вывозить из больницы, чтобы доставить на лечение в Германию.

По словам главврача, исследования, необходимые для определения диагноза Навального, займут еще около двух суток.

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