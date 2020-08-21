Пешеходная дорожка вернётся – Александр Коновалов

22:54, 21 августа 2020, ПАИ

Пешеходная дорожка в Зелёном театре вернётся, ответил на запрос редакции Псковского агентства информации заместитель главы администрации города Пскова Александр Коновалов.

Пскович на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова пожаловался, что в Зелёном театре на месте пешеходной дорожки появилась парковка с забором, жители протоптали тропинку рядом.

Это временные неудобства и пешеходная дорожка вернётся, заверил ПАИ Александр Коновалов.

«Сейчас в Зелёном театре установлено дорогостоящее оборудование и сцена и, собственно говоря, идут ремонтные работы, поэтому территория огорожена, и в текущий момент это правильно. В дальнейшем, когда работы будут завершены, в Зелёном театре будет выставлена охрана, и мы планируем, что сквозной проход через нижний ярус театра будет открыт», – прокомментировал Коновалов.

Чиновник отметил, что администрация города и компания, которая занимается ремонтными работами, беспокоятся за сохранность площадки и оборудования. «Народ у нас разный, может что-то прихватить», – сказал Александр Коновалов.

Ранее сообщалось, что ремонт Зелёного театра в Пскове завершится в сентябре. Каким будет после реконструкции Зелёный театр, читайте здесь>>>.