0
00:56
В Псковской области от коронавируса умер 61 человек
22:43
Проход закрыт, идите по газону: пскович пожаловался на перекрытую дорожку
21:26
Как пройдёт законодательная осень в Псковской области: интервью Александра Котова
20:59
Как будет организовано обучение с 1 сентября в великолукских школах
19:26
Шумовые полосы появятся на пересечении улицы Ижорского Батальона с дорогой на Писковичи
17:08
В Пскове разработали концепции цветового решения жилых домов
17:02
Результаты дизайн-кода в Пскове оценят в мае 2021 года
Еще новости
Общество

Более 73 тысяч человек заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах

73 685 человек заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 728 летальных исходов, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 21 августа в Эстонии общее количество заболевших достигло 2 244 человек, погибло – 63. В Латвии 1 330 человек были инфицированы коронавирусом, погибло – 33. В Белоруссии коронавирусом заразился 70 111 человек, погибло – 632.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 22,8 млн человек, свыше 15,5 млн – выздоровело, более 797 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 946 976 человек, 761 330 пациентов выздоровело, 16 189 – умерло. В Псковской области выявлено 4 350 случаев заражения коронавирусом, 3 094 человека выздоровели, 61 – умер.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Более 73 тысяч человек заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах #Опросник ПАИ-live: Прививаться или нет Более 15,5 млн человек в мире вылечились от коронавируса 4 870 жителей России заболели коронавирусом за сутки Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 61 Число заразившихся коронавирусом в Великих Луках достигло 840 1 378 человек заболели коронавирусом в Пскове Учёные назвали причину повторного заражения коронавирусом 11 новых случаев коронавируса выявлено в Крыпецком монастыре под Псковом Ещё 41 житель Псковской области вылечился от коронавируса
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Псковской области от коронавируса умер 61 человек
22 августа 2020
В Псковской области от коронавируса умер 61 человек
Проход закрыт, идите по газону: пскович пожаловался на перекрытую дорожку
21 августа 2020
Проход закрыт, идите по газону: пскович пожаловался на перекрытую дорожку
Как будет организовано обучение с 1 сентября в великолукских школах
21 августа 2020
Как будет организовано обучение с 1 сентября в великолукских школах
Шумовые полосы появятся на пересечении улицы Ижорского Батальона с дорогой на Писковичи
21 августа 2020
Шумовые полосы появятся на пересечении улицы Ижорского Батальона с дорогой на Писковичи
В Пскове разработали концепции цветового решения жилых домов
21 августа 2020
В Пскове разработали концепции цветового решения жилых домов
Результаты дизайн-кода в Пскове оценят в мае 2021 года
21 августа 2020
Результаты дизайн-кода в Пскове оценят в мае 2021 года
Два кандидата зарегистрированы на выборы главы Себежского района
21 августа 2020
Два кандидата зарегистрированы на выборы главы Себежского района
Псков в кодировке главного архитектора — ПАИ-live с Евгением Скачковым
21 августа 2020
Псков в кодировке главного архитектора — ПАИ-live с Евгением Скачковым

Идет загрузка...