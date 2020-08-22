Более 73 тысяч человек заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах

00:09, 22 августа 2020, ПАИ

73 685 человек заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 728 летальных исходов, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 21 августа в Эстонии общее количество заболевших достигло 2 244 человек, погибло – 63. В Латвии 1 330 человек были инфицированы коронавирусом, погибло – 33. В Белоруссии коронавирусом заразился 70 111 человек, погибло – 632.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 22,8 млн человек, свыше 15,5 млн – выздоровело, более 797 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 946 976 человек, 761 330 пациентов выздоровело, 16 189 – умерло. В Псковской области выявлено 4 350 случаев заражения коронавирусом, 3 094 человека выздоровели, 61 – умер.