0
19:26
Шумовые полосы появятся на пересечении улицы Ижорского Батальона с дорогой на Писковичи
17:08
В Пскове разработали концепции цветового решения жилых домов
17:02
Результаты дизайн-кода в Пскове оценят в мае 2021 года
16:57
Два кандидата зарегистрированы на выборы главы Себежского района
16:41
Псков в кодировке главного архитектора — ПАИ-live с Евгением Скачковым
16:03
Похитителей мороженого задержали в Пскове
15:17
Абоненты Tele2 переходят на автоплатеж по абонентской плате
Еще новости
Общество

Меры безопасности дорожного движения усилят на месте резонансных ДТП в Псковской области

В Псковской области усилят меры безопасности дорожного движения на месте резонансных дорожно-транспортных происшествий. Такое решение было принято по итогу заседания рабочей группы по безопасности дорожного движения под руководством председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Бориса Елкина.

Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, участники заседания обсудили августовские ДТП и меры по предотвращению подобных ситуаций.

Самый резонансный случай произошёл на Рижском проспекте в Пскове. Автомобиль Hyundai Tucson сбил велосипедистку, переезжавшую дорогу по пешеходному переходу. За рулём машины был пьяный водитель, который недавно вышел из тюрьмы. В результате ДТП девушка скончалась на месте.

На этом прямом участке проспекта приняты практически все меры для обеспечения безопасности: разметка, знаки, ограничение скорости, регулируемый переход. Вместе с тем «Псковавтодору» поручено рассмотреть возможность установки камеры фотовидеофиксации на участке между улицами Киселёва и Западной. Кроме того, силами регионального отделения ОНФ вблизи пешеходных переходов на проспекте появится социальная реклама, напоминающая велосипедистам о необходимости спешиваться перед пересечением проезжей части.

На пересечении дорог Ольша – Велиж – Невель и Великие Луки – Невель в Невельском районе, где при столкновении двух автомобилей погибло трое человек, в том числе ребёнок, и ранен один человек, решено нанести шумовые полосы, а также рассмотреть вопрос организации освещения перекрёстка.

На дороге Лакомица – Локниха в Великолукском районе, где тракторист протаранил маршрутку, что повлекло за собой смерть двух человек и ранение пяти человек, дополнительных мер повышения безопасности дорожного движения не требуется.

Всего с начала августа на дорогах Псковской области произошло 77 дорожных аварий, в которых погибло 15 человек. При этом 12 ДТП совершили водители в состоянии алкогольного опьянения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Шумовые полосы появятся на пересечении улицы Ижорского Батальона с дорогой на Писковичи
21 августа 2020
Шумовые полосы появятся на пересечении улицы Ижорского Батальона с дорогой на Писковичи
В Пскове разработали концепции цветового решения жилых домов
21 августа 2020
В Пскове разработали концепции цветового решения жилых домов
Результаты дизайн-кода в Пскове оценят в мае 2021 года
21 августа 2020
Результаты дизайн-кода в Пскове оценят в мае 2021 года
Два кандидата зарегистрированы на выборы главы Себежского района
21 августа 2020
Два кандидата зарегистрированы на выборы главы Себежского района
Псков в кодировке главного архитектора — ПАИ-live с Евгением Скачковым
21 августа 2020
Псков в кодировке главного архитектора — ПАИ-live с Евгением Скачковым
Похитителей мороженого задержали в Пскове
21 августа 2020
Похитителей мороженого задержали в Пскове
Абоненты Tele2 переходят на автоплатеж по абонентской плате
21 августа 2020
Абоненты Tele2 переходят на автоплатеж по абонентской плате
Первый этап нанесения дорожной разметки по нацпроекту завершился в Псковской области
21 августа 2020
Первый этап нанесения дорожной разметки по нацпроекту завершился в Псковской области

Идет загрузка...