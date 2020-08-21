Меры безопасности дорожного движения усилят на месте резонансных ДТП в Псковской области

19:15, 21 августа 2020, ПАИ

В Псковской области усилят меры безопасности дорожного движения на месте резонансных дорожно-транспортных происшествий. Такое решение было принято по итогу заседания рабочей группы по безопасности дорожного движения под руководством председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Бориса Елкина.

Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, участники заседания обсудили августовские ДТП и меры по предотвращению подобных ситуаций.

Самый резонансный случай произошёл на Рижском проспекте в Пскове. Автомобиль Hyundai Tucson сбил велосипедистку, переезжавшую дорогу по пешеходному переходу. За рулём машины был пьяный водитель, который недавно вышел из тюрьмы. В результате ДТП девушка скончалась на месте.

На этом прямом участке проспекта приняты практически все меры для обеспечения безопасности: разметка, знаки, ограничение скорости, регулируемый переход. Вместе с тем «Псковавтодору» поручено рассмотреть возможность установки камеры фотовидеофиксации на участке между улицами Киселёва и Западной. Кроме того, силами регионального отделения ОНФ вблизи пешеходных переходов на проспекте появится социальная реклама, напоминающая велосипедистам о необходимости спешиваться перед пересечением проезжей части.

На пересечении дорог Ольша – Велиж – Невель и Великие Луки – Невель в Невельском районе, где при столкновении двух автомобилей погибло трое человек, в том числе ребёнок, и ранен один человек, решено нанести шумовые полосы, а также рассмотреть вопрос организации освещения перекрёстка.

На дороге Лакомица – Локниха в Великолукском районе, где тракторист протаранил маршрутку, что повлекло за собой смерть двух человек и ранение пяти человек, дополнительных мер повышения безопасности дорожного движения не требуется.

Всего с начала августа на дорогах Псковской области произошло 77 дорожных аварий, в которых погибло 15 человек. При этом 12 ДТП совершили водители в состоянии алкогольного опьянения.