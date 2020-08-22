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Около 140 млн рублей налогов планируют собирать с нового завода в Великолукском районе

Около 140 млн рублей налогов в областной бюджет ежегодно планируют собирать с нового мясоперерабатывающего комплекса, который будет построен в Великолукском районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Михаил Ведерников отметил, что это будет современный завод с полным циклом переработки мяса. «Через три года он даст более трёх тысяч рабочих мест со средней заработной платой порядка 50 тысяч рублей. Это гораздо выше, чем средняя зарплата в Псковской области», – подчеркнул губернатор.

Он добавил, что региональные власти рассчитывают, что ежегодно областной бюджет будет получать с нового завода порядка 140 млн рублей налогов.

«Это архиважный проект для нашего региона, поэтому администрация области обеспечит полное сопровождение до окончательного запуска предприятия с тем, чтобы максимально снизить все возможные административные барьеры», – заключил Михаил Ведерников.

17 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы на месте строительства нового завода по убою и переработке мясосырья ООО «ВСГЦ».

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