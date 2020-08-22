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Общество

Губернатор: Маэстро Валерий Гергиев пообещал ещё не раз приехать в Псковскую область

Маэстро Валерий Гергиев в разговоре с губернатором Михаилом Ведерниковым пообещал ещё не раз приехать в Псковскую область. Об этом глава региона сообщил в ходе видеообращения к жителям Псковской области, опубликованном в Instagram.

«После длительного затишья в Псков возвращаются долгожданные концерты и фестивали. Пусть, конечно, и с некоторыми ограничениями, но тем не менее», – заметил Михаил Ведерников.

Он напомнил, что 20 августа в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоялся благотворительный концерт коллектива под руководством маэстро Валерия Гергиева.

«Это подарок медицинским работникам Псковской области за их вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, – подчеркнул губернатор. Мы говорили с Валерием Абисаловичем, он с особым уважением, вниманием и трепетом относится к нашей Псковской земле и в будущем обещал приехать ещё не раз».

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