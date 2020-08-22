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Общество

Два сюрприза ждёт жителей Пскова

Власти Псковской области запланировали два сюрприза для жителей Пскова. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

«Мы запланировали два сюрприза, которые будут служить всему городу ещё долгие годы», – сказал губернатор.

Так, по его словам, первый сюрприз заключается в том, что плавучая сцена в Мирожском дендропарке, на которой проходит фестиваль «Музыка на воде», останется и в дальнейшем будет использоваться для культурных мероприятий, а дендропарк станет одной из основных летних площадок Пскова.

Второй сюрприз для псковичей – строительство нового фонтана. «Мы планируем к окончанию фестиваля закончить строительство нового фонтана с подсветкой, который будет бить в воздух струёй до 10 метров. И это тоже будет на воде. Очень рассчитываем успеть к 12 сентября, чтобы фонтан заработал на закрытии фестиваля», – отметил Михаил Ведерников.

Фестиваль «Музыка на воде» стартовал в Пскове 21 августа. Посетить его сейчас можно только по пригласительным билетам. Однако на закрытие фестиваля есть шанс попасть у каждого псковича: билеты ещё не поступали в кассы. 

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