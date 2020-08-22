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Общество

Военно-мемориальный комплекс «Себежский укрепрайон» создадут в Псковской области

В Псковской области создадут военно-мемориальный комплекс «Себежский укрепрайон». Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

«Хочу также упомянуть реализацию давно назревшей идеи создания военно-мемориального комплекса «Себежский укрепрайон» на основе уникального фортификационного комплекса Великой Отечественной войны. Вместе с Русским географическим обществом мы сделаем этот шаг в направлении развития внутреннего туризма и формирования новых точек притяжения для туристов», – отметил губернатор.

На днях между администрацией Псковской области и Русским географическим обществом было подписано соглашение о взаимодействии. В рамках подписанного соглашения составлена дорожная карта реализации ряда перспективных проектов по разным направлениям сотрудничества.

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