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Общество

Молочная ферма откроется в Новосокольническом районе в октябре

Власти Псковской области рассчитывают, что молочная ферма компании-инвестора «Красное знамя» на 1 800 фуражных коров заработает на полную мощность уже в октябре. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Строительство молочной фермы ведётся в Новосокольническом районе. По словам губернатора, этому инвестиционному проекту региональные власти оказывали и будут оказывать всю возможную поддержку.

«Мы помогали инвесторам успешно завершить переговоры с «Россельхозбанком», добиться приемлемого, интересного процента по кредиту. К слову, хочу поблагодарить наших коллег из «Россельхозбанка» за принятое решение. Что касается инвестиционного проекта, то половина средств, уже направленных на покупку скота, возвращена в качестве субсидий – это 19 миллионов рублей. Ещё порядка 100 миллионов рублей будет получено инвесторами в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что этому проекту, а также проекту строительства нового мясоперерабатывающего комплекса в Великолукском районе региональные власти помогут с развитием инфраструктуры. «Я прежде всего говорю о реконструкции дорог и газификации. Ну и, конечно, мы не оставим без внимания находящиеся рядом населённые пункты», – заключил губернатор.

Соглашение о строительстве фермы на 1 800 голов на Петербургском международном экономическом форуме было заключено в июне прошлого года. В сентябре 2019 года Михаил Ведерников дал старт строительству молочной фермы.

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