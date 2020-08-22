У псковичей ещё есть шанс попасть на фестиваль «Музыка на воде»

21:47, 22 августа 2020, ПАИ

У тех, кто не смог достать пригласительные билеты на псковский фестиваль «Музыка на воде», всё ещё есть шанс посетить мероприятие. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Михаил Ведерников напомнил, что 21 августа в Пскове при поддержке Министерства культуры России стартовало одно из самых ярких и ожидаемых мероприятий – фестиваль «Музыка на воде».

На плавучей сцене в Мирожском дендропарке симфонический оркестр Псковской филармонии во главе с художественным руководителем и главным дирижёром Николаем Хондзинским с 21 августа по 12 сентября будет играть настоящую классическую музыку, уточнил губернатор.

«Конечно, это знаковое событие для культурной жизни города и области. К сожалению, концерт будет проходить с существенными ограничениями. Поначалу планировалось, что он будет открыт для всех желающих, но сейчас на него можно будет попасть только по пригласительным билетам. Их разобрали уже в первый день, очередь стояла от филармонии практически до Октябрьского проспекта. Тем не менее шансы принять участие в фестивале ещё есть. Билеты на закрытие фестиваля 12 сентября ещё не поступали в кассы и поступят чуть позже», – заключил Михаил Ведерников.