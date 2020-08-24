Псковский детский омбудсмен рассказала, как защитить ребёнка от падения из окна

12:00, 24 августа 2020, ПАИ

О том, как защитить ребёнка от падения из окна, рассказала псковский детский омбудсмен Наталия Соколова. За последнюю неделю в Пскове произошло два случая падения детей из окон. Накануне из окна выпал пятилетний ребёнок. 21 августа после падения из окна ребёнок попал в реанимацию.

Наталия Соколова отметила, что для проветривания квартиры или дома, в котором есть дети, нужно использовать форточку. Если у вас пластиковое окно, то открывайте его вверх.

На окна необходимо установить защитные решётки – они могут быть половинными и защищать не только нижнюю часть окна или вставками, которые используют только при открытых окнах. Просвет между прутьями решётки не должен быть больше 10 сантиметров, чтобы голова ребёнка не могла пролезть между ними.

Необходимо также установить фиксатор или блокираторы окон, которые позволяют открыть окна не более чем на несколько сантиметров. Необходимо снимать оконные ручки, если вы их не используете, чтобы ребёнок не мог самостоятельно открыть окно. Можно также установить ручку со специальным замком, который не позволяет открыть окно без специального ключа.

Москитные сетки также не являются надёжными – дети, опираясь на них, могут выпасть вместе с ними из окна.

Для безопасности ребёнка также следует убрать мебель от окна, чтобы ребёнок не смог залезть самостоятельно на подоконник.

По словам детского омбудсмена, большинство несчастных случаев с детьми происходит, когда родители оставляют маленьких детей одних около открытых окон даже на несколько минут.