Бизнес не должен ходить по властным кабинетам: интервью с Вячеславом Федюниным

17:21, 24 августа 2020, ПАИ

24 августа гостем проекта ПАИ-live стал руководитель Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин. В разговоре с автором проекта Александром Машкариным он рассказал о том, кто пригласил его на работу в Псков и что предстоит сделать на посту в первую очередь.

- Вячеслав Валерьевич, ваша профессиональная биография связана с Омской областью, чем вы там занимались? Вы были и предпринимателем, и преподавателем, и чиновником.

- География не только сибирская, я последние годы работал в Москве, в Новосибирске, в Омской области, где провёл большую часть профессиональной карьеры. После окончания вуза активно занимался предпринимательством. В начале 2000-х годов решил поменять что-то в жизни не только своей, но и окружающих с точки зрения того как взаимодействует власть и бизнес. На тот момент были в этом прорехи, мне хотелось поменять что-то со стороны власти.

Так в 2005 году я оказался в органах власти Омской области, работая, развивал систему отношений, стремился создать условия для взаимодействия. К сожалению, приходилось переводить с русского на русский, потому что власть на тот момент не только Омске, но и в других регионах разговаривала с бизнесом на другом языке. Надеюсь, что многие вещи уже изменились. Предприниматели сейчас оценивают все критично, а раньше ковсем начинаниям властей относились безразлично.

Когда делали первые шаги в этом: в части создания инфраструктуры, развития мер поддержки, мне коллеги-предприниматели говорили, что государство работает по схеме – 1 рубль даст, 10 рублей заберёт. Пришлось много поработать, чтобы изменилось отношение в лучшую сторону.

Сейчас инфраструктура развита в каждом регионе – Псковская область, Омская область, Москва – созданы те или иные инструменты государственного участия в поддержке бизнеса. С 2005 по 2016 год занимался в разных ипостасях созданием разного вида инструментов – начиная от фондов, бизнес-инкубаторов, формирования законодательной среды в части подготовки документов для оказания различных мер поддержки. Занимался созданием Агентства инвестиционного развития Омской области, поэтому мне многие «боли» тех времен, «боли» сегодняшнего дня знакомы с точки зрения их решения, результатов, плюсов и минусов.

- Омск, Новосибирск, Москва не рядом с Псковской областью. Как вас закинуло из Сибири на запад?

- Оказавшись в 2018 году в Москве, работая в крупной федеральной структуре, я испытывал душевную потребность вернуться в свою стезю, которая мне нравилась. Случилось так, что в Псковской области в этот период требовался человек, который будет одним из тех членов команды, который создаст хорошие условия, поможет в Псковской области улучшить инвестиционные результаты.

Первая встреча в регионе прошла с заместителем губернатора Нинель Салагаевой, пообщались, нашли общие точки и пришли к пониманию, что нужно здесь делать.

Работа в Пскове очень близка мне по духу, важное по результату приложения сил место деятельности. Благодаря встрече с Нинель Салагаевой были сделаны дальнейшие шаги, Михаил Ведерников представил меня на инвестиционной комиссии. Понравилось, что здесь у губернатора хорошая команда, Михаил Ведерников - активный губернатор с точки зрения результативности и направления в работе. Любые начинания в сфере экономики и инвестиций невозможны без четкого взаимодействия с первым лицом региона. Это стало решающим фактором принятия решения при переходе на эту должность.

- Переход рассматриваете для себя как длительную командировку или постоянное место работы? Очень часто отработают год, выполнят какой-то кейс и уезжают в другие регионы.

- Это постоянная работа, командировка это неплохо, но не в моем случае. Для меня нет конкретного определенного срока. Задачи есть, решать будем, не замедляя темп, в том темпе, в котором я привык работать. Рассматриваю работу в Пскове как постоянную работу. Не рассматриваю как попытку или действие решить какой-то кейс и покинуть регион.

- Что за темп работы у вас? Знаменитая фраза губернатора работать 24 на 7 вам близка?

- Безусловно, четко понимаю, что руководитель организации, которую я возглавляю, – это человек, напрямую связанный с теми процессами тайм-менеджмента, которые есть в региональной власти. Инструмент региональной власти, тот инструмент, который информирует своевременно, действует, предлагает решения для создания благоприятного инвестиционного климата. Я готов и привык работать в таком режиме.

- У вас есть возможность сравнить, как устроена работа инвестиционного агентства в Псковской, Омской областях, других регионах, есть какие-то отличия? К чему готовиться сотрудникам Агентства инвестиционного развития, будут ли кадровые перестановки, изменения в стилистике работы?

- Привычки людей менять нет, всегда нахожу в людях ценное. Здесь неслучайные люди, они вовлечены в сферу деятельности, знают и понимают предмет. Требуется систематизация, ускорение определенных процессов, которые позволят работать и показывать свой результат. Главное - организация, к которой есть пристальное внимание бизнеса, власти, контрольно-надзорных органов, которые должны видеть результаты. Они должны быть известны всем. Это одно из направлений, которое должно быть в работе создано, оно обязательное. Без информирования общественности - что происходит в агентстве - невозможно создать положительный инвестиционный имидж агентства и Псковского региона.

- Раз вы об этом говорите, были определенные недоработки?

- Существенные пробелы есть, это не критика, а оценка. Необходимо действовать. Важная задача прозвучала со стороны Нинель Салагаевой – проанализировать ту инвестиционную среду, которая сейчас сложилась в регионе. Она развивалась на протяжении нескольких лет. Начиная с 2010 года появлялись документы, связанные с инвестиционной деятельностью. Некоторые вещи не соответствуют действительности или требуют корректировки. Сейчас стоит задача сформировать четкую систему работы одного окна. Многие говорят об этом, но не до конца понимают сути, не только в Псковской области, но и во многих других регионах. Агентство стратегических инициатив, которое было создано по инициативе нашего президента, заложило идею создания агентства или корпорации, закладывалась идея исключить прямой контакт бизнеса и власти, чтобы не возникало тех опасений у власти, что кто-то из бизнесменов будет преследовать частные, корыстные интересы. А также, чтобы у власти не возникало вопросов, что есть коррумпированные чиновники. Должно быть одно окно в лице организации, не имеющее статуса государственных служащих, но близкое к власти для решения задач, которое через себя пропускает все запросы, связанные с административными барьерами, финансовыми ресурсами, с поиском мест приложения сил. Есть эффективные чиновники, но в нашу задачу входит исключить необходимость бизнесу ходить по властным кабинетам. Система одного окна – это шаги и преимущество, которое на базе Агентства мы сформируем. Сейчас этого нет, основная задача в ближайшее время – принять необходимые документы, чтобы Агентство заработало как одно окно, чтобы к нему было доверие со стороны бизнеса.

- О системе единого окна говорят много, люди приходят в Агентство и комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике и к губернатору. Какие перед вами стоят сроки?

- За два месяца нужно отладить, нужно показать, что система есть и работает. Говорят, что инвестиции – это как будто внешний источник, но не может быть хорошего инвестиционного климата без нормальных взаимоотношений местного бизнеса с властью. Много примеров хорошего регионального бизнеса, руководители которого являются патриотами своего Псковского края. Климат должен быть сформирован для всех, не только для внешних инвесторов высокого полета, а также и для региональных.

Для меня было в хорошем смысле удивлением, что многие вещи, о которых крупные регионы не мечтают, уже сделаны в Псковской области. Это и особая экономическая зона «Моглино» - хороший инструмент, практическая реализация шагов государства, региональной власти в привлечении инвесторов.