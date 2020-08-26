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Общество

Более 16,6 млн человек в мире вылечились от коронавируса

По состоянию на вечер 26 августа в мире зарегистрировано 24 165 044 случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 825 526 человек. Количество выздоровевших – 16 687 673.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 5 967 010. В этой стране от коронавируса умерло 182 817 человек, выздоровело – 3 257 748.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 970 865 человек, 786 150 пациентов выздоровело, 16 683 – умерли. В Псковской области выявлено 4 527 случаев заражения коронавирусом, 3 193 человека выздоровели, 61 – умер.

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