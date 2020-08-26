Ректор ПсковГУ Наталья Ильина: У нас молодёжь, правильно ставящая цели

00:08, 27 августа 2020, ПАИ

Завершается приёмная кампания Псковского государственного университета, которая в этом году проходила в необычных условиях. Продолжаются работы в кампусе ПсковГУ. 1 сентября университет, как и другие вузы страны, откроет для студентов свои двери. Но многое окажется впервые и вновь не только для первокурсников.

О том, как университет подходит к старту нового академического года, Александр Машкарин поговорил с ректором ПсковГУ Натальей Ильиной.

Лайт-стиль и штаб под куполом

– Наталья Анатольевна, мы с вами на месте стройки, которая десятилетиями мозолила глаза псковичам своей незавершённостью. После передачи её ПсковГУ дело сдвинулось, но не без приключений. Что будет с кампусом университета на берегу Великой к 1 сентября?

– Мы работаем активно над благоустройством внутри. Сейчас мы стоим уже на благоустроенной территории. Остались моменты, которые горожанину не видны, а видны только заказчику с позиции проекта.

Во дворе также ведутся активные работы по благоустройству, к 1 сентября мы увидим асфальт и зелёные дорожки. Внутри самого кампуса ведутся активные отделочные работы, нам осталось покрасить и доделать некоторые инженерные системы. В сентябре мы заходим с приёмкой и, как обещали, в течение полугода доделываем и сдаём этот объект.

– Вы в прошлую нашу встречу упоминали, что ребята из университета будут готовить дизайн внутренних помещений.

– Совершенно верно. По проекту внутри кампуса – лайт-стиль, такой лёгкий в серых оттенках. И этот стиль должен украситься яркими пятнами. Мы решили с ребятами немного покреативить. У нас есть студенческая дизайн-группа, которая сейчас работает над разными тематическими точками нашего объекта. Ну, например, в рамках Русского географического общества, которое мы хотим разместить под куполом нашего кампуса.

– Так, то есть у вас под куполом будет штаб-квартира регионального отделения РГО?

– Да, мы хотим разместить там штаб-квартиру, нас поддержали губернатор Михаил Ведерников и московская штаб-квартира РГО.

Ребята подготовили макет проекта, и мы его успешно защитили. Проект сочетает штаб-квартиру Москвы, штаб-квартиру Санкт-Петербурга и наш исконный псковский стиль.

– Я думаю, трудно было бы не поддержать такое предложение о размещении: под купол кампуса сели бы все, кому бы это ни предложили, – уникальное место.

– Да, место это очень красивое. Когда я туда захожу, то вижу как будто корабль с двумя палубами, небо, наш Троицкий собор, Ольгинский мост. Мост для меня – это символ, непрерывная жизнь. Словом, кампус такое место, где хочется творить, наблюдать, созерцать.

Опыт плюс апартаменты

– Когда мы сюда приехали с коллегами до начала съёмки, то была большая группа подрядчиков, которые чуть ли не мелком на асфальте рисовали то, что им надо доделать. А когда ваши студенты, которые, кстати, здесь на стройке работают, смогут заселиться? Ведь есть связь между тем, что они принимает активное участие в строительных работах и их заселением сюда?

– Субподрядная организация «ЭСКОРИАЛ», которая работает на кампусе, сообщила университету, что готова выступить работодателем для студентов, которые придут сюда работать: а) студенты пройдут здесь производственную практику; б) студенты научатся определённым компетенциям, их отсмотрит работодатель с последующим трудоустройством, и мы включились в это.

Мы, когда мотивировали ребят прийти, говорили, что есть возможность не только получить рабочую профессию, не только показать себя работодателю, но и самим для себя делать общежитие, самим для себя делать место проживания. У нас молодёжь, правильно ставящая цели и задачи. Мы договорились, что те ребята, которые выдержат здесь от момента захода на стройку до момента сдачи объекта и, самое главное, им дадут положительную характеристику наши субподрядчики, они первые будут заселены в наше общежитие в кампусе.

Всё будет электронно!

– Наверное, ребята наверняка уже себе присмотрели апартаменты, комнаты с балконами на реку Великую. Я не исключаю, что когда строительство заканчивается, ребята просто выходят на этот свой будущий балкон, пьют кофе и мечтают, как поселятся здесь после окончания ремонтных работ.

Про студентов, Наталья Анатольевна. До 1 сентября осталось совсем ничего, у вас заканчивается приёмная кампания. Как она прошла и как на неё повлияла ситуация с коронавирусом, есть какой-то отток заявлений от абитуриентов? Или наоборот?

– Уже сегодня мы окончательно зачисляем на бюджетные места наших абитуриентов, и они становятся студентами Псковского государственного университета. Все наши опасения по поводу приёмной кампании 2020 года развеялись. Почему? Электронная приёмная комиссия, которая в этом году начала работать в дистанционном режиме, оправдала себя. Количество заявлений на бюджетные места по сравнению с прошлым годом на 40 % больше.

Вторая цифра. Мы сегодня закрываем зачисление на бюджетные места и уже можем сказать, что к нам придёт более 700 бюджетников на уровень бакалавриата.

Ещё один момент. В этом году мы увидели в три раза больше желающих поступить в колледж ПсковГУ.

Уважаемые родители, абитуриенты, если вы не увидели себя в числе зачисленных на бюджетные места, у вас есть время сейчас поменять статус и подать заявление на внебюджетное место. Это нужно сделать до 30 августа. А если вы рассматриваете университет с позиции заочного образования, то мы ждём ваше заявление до 30 сентября. Обязательно пробуйте, дайте себе шанс на то, чтобы получить высшее образование или среднее профессиональное образование внутри нашего университета.

Сегодня мы начали зачислять в магистратуру, вступительные испытания были организованы в два потока. Первый поток уже сдали, он был нацелен на ребят, которые закончили наш университет. А экзамены во втором потоке идут прямо сейчас. После него мы заканчиваем приём на магистерские образовательные программы.

Приёмная кампания завершается достаточно успешно. Есть вопросы к технической системе, есть вопросы к срокам. У ребят были очень маленькие сроки для того, чтобы они подтвердили согласие. Есть вопросы к тому, нужны ли были очные дни для того, чтобы кто-то из ребят пришёл подать в очном режиме.

Эти вопросы решаются в рабочем режиме. Могу сказать, что следующий учебный год – тоже электронная приёмная кампания.

Лингвистика против дорожных работ

– Наталья Анатольевна, стандартный вопрос, который задают каждый год: какие специальности пользуются популярностью у абитуриентов?

– По сути, по сравнению с предыдущим годом особо ничего нового нет. Как и во всей России есть спрос на следующие специальности.

Первое – лингвистика. Ну, мы знаем почему: сильная лингвистическая школа в нашем университете. Серьёзные сильные ребята идут на учителей иностранных языков, у нас хороший набор, идут с высокими баллами ЕГЭ.

Второе – лечебное дело. Как бы нас ни критиковали, но Министерство здравоохранения России подтверждает: если на территории региона нет своего медицинского института или нет своего медицинского факультета, то система никогда не восполнит кадры. Мы в начале пути, я обращаюсь к системе практического здравоохранения: нам на самом деле трудно, но мы не будем формально относиться к этому вопросу. Ребята поступают сильные. Ребята, которые закончили медицинскую кибернетику, 80 % из них, заключили договор целевого обучения с медицинскими учреждениями Псковской области. Да, их надо учить, они станут классными специалистами с практическим опытом не сразу, но вспомните себя, уважаемые врачи, вы тоже не стали асами одномоментно. Опыт приобретается на практике. Нас поддерживают наши больницы.

Спросом пользуются IT-специальности. У нас есть группа «Псковхак», ребята постоянно участвуют в конкурсах, представляют Россию на международном уровне.

– Какие специальности, на ваш взгляд, оказались недооценёнными?

– К сожалению, недооценивают специальность «дорожное хозяйство». И вообще, все инженерные специальности, к сожалению, не имеют сильной активности с позиции абитуриента.

Мы для себя поставили галочку и в этом году ещё раз будем отрабатывать со всеми предприятиями по поводу этого.

Что хорошо, у нас есть специальности, на которые уже «зашли» резиденты особой экономической зоны «Моглино» и заключили договоры целевого обучения (например, «Титан-Полимер»), при этом и с ребятами из Псковской области, и с ребятами, которые приезжают из других регионов Российской Федерации. То есть инвесторы подтверждают, что они готовы либо оплачивать, либо заключать договор целевого обучения, который предоставит работу будущим специалистам, предоставит определённый социальный пакет.

Я благодарна тем резидентам и тем предприятиям, которые заключили договоры целевого обучения с нашими абитуриентами и со студентами первого курса.

Пять ЕГЭ лучше трёх

– Сейчас ребята идут в 11-й класс, перед многими встаёт вопрос, куда идти поступать в следующем году и, соответственно, какие ЕГЭ всё-таки выбрать. В университете есть какой-то консультационный центр, куда будущий одинадцатиклассник может прийти, посмотреть набор специальностей, получить консультации?

– Приёмная комиссия работает не только с позиции приёма документов, заявлений и организации вступительных испытаний, но и как большой консультационный пункт.

Должна сказать ребятам вот что: не бойтесь сдавать единые государственные экзамены, не бойтесь набирать как минимум пять дисциплин, не надо брать строго ограниченное число, три дисциплины, потому что: а) могут измениться федеральные правила приёма; б) университету даётся свобода, и он может поменять разные дисциплины и разные предметы для сдачи ЕГЭ по той или иной специальности.

И самое главное, вы можете из разных субъективных и объективных причин недобрать определённое число баллов. Но у вас будут запасные дисциплины, по которым вы получили достаточное число баллов ЕГЭ и поступили на перекрёстную или смежную образовательную программу. А уже поступив на образовательную программу в университет, вы можете перейти на ту программу, на которую не поступили. Университет обладает академической свободой, он обеспечивает переход на ту или иную образовательную программу после 1-го семестра обучения студента.

Но нужно сначала попасть в университет, а чтобы попасть, нужно сдать широкую линейку Единого государственного экзамена.

Помимо приёмной комиссии, консультации дают обязательно дирекция и директора институтов ПсковГУ.

В рамках различных соцсетей мы общаемся и отвечаем на вопросы. Мы ещё дали просто-напросто сотовые телефоны и в режиме семи дней в неделю 24 часа отвечаем на любые вопросы. Не каждый университет, не каждый проректор работает и в 11, и в 12 ночи – неважно: он ответит на звонок.

– Я хочу на это посмотреть, как какому-нибудь директору института звонит поздно вечером абитуриент и спрашивает: «Иван Иванович, как к вам поступить?» И Иван Иваныч отвечает?

– Да, отвечает.

– Телефоны висят на сайте?

– Да, нужно смотреть сайт, нужно смотреть соцсети.

Профессоросбережение

– Первое сентября на носу, коронавирус никуда не исчез, меры безопасности – тоже. Как начнётся новый учебный год в ПсковГУ?

– 1 Сентября будет. ПсковГУ открывает двери для своих студентов. Но с определёнными ограничениями. Наш университет принял решение учиться в смешанном формате. Все курсы, начиная с 1-го по 4-й бакалавриата, начиная с магистратуры, 1-й и 2-й курсы и студенты колледжа ПсковГУ – все начинают обучения с 1 сентября. Ваши занятия будут проводить в разных форматах. Практические занятия, семинары будут проходить в аудиториях в офлайн-режиме, то есть очно. Большинство лекций будет проходить через электронную образовательную среду по разным серверам. Через систему Zoom. Почему так? У нас есть методические рекомендации и приказ Министерства науки высшего образования, где мы должны обеспечить безопасность и сохранность здоровья – вас в первую очередь, уважаемые студенты, и преподавателей.

У нас есть преподаватели, которые находятся в мудром возрасте. Это ведущая профессура ПсковГУ. В связи с этим вся профессура 65+ будет работать только в офлайн-формате – это примерно 90 человек.

– Преподаватели и студенты обязаны носить маски?

– Как будут проходить занятия? Все корпуса будут иметь полузакрытый режим. Ни родители, ни родственники, ни друзья не смогут войти в учебный корпус. Если вдруг проходит мероприятие и заходят не студенты и преподаватели, то это отдельный список. Второй момент: для всех сотрудников и студентов введён обязательный масочный режим. Где взять маски? Университет уже закупил маски, которые раздаст всем сотрудникам и студентам. Преподавателям разрешено снимать маску, но они обязаны соблюдать социальную дистанцию. Уважаемые студенты, отнеситесь к этому ответственно. Входной контроль – через термометрию. Приходите заранее, чтобы не образовывать толкучку.

Будут организованы дежурства на этапе входа и во время перемен. Одна группа не будет находиться в одной аудитории, мы не остановились на скученности.

Вот такие простые санитарно-профилактические нормы мы будем проводить. Абсолютно для всех групп будут проведены классные часы, где будут обозначены обязательные пункты для исполнение под роспись.

– Те, кто живут в общежитии, – какие дополнительные обязательства появятся у них? По уборке, например?

– С разрешения Роспотребнадзора мы обучили наших работников и проводим санитарную обработку собственными силами. Мы купили для этого оборудование. И я могу сказать, что в активный пик коронавирусной инфекции в общежитиях мы не наблюдали вспышки.

Уважаемые родители, вы не пройдёте в комнаты ваших детей. Пройдут только студенты, которые заселяются и живут. Но перед заселением они обязаны пройти врачебный контроль.

Общежития поделены на три зоны. Первая зона отведена для тех, кто заселяется и у кого нет симптомов. Справка 086 необязательна, но желательна. Ведь она в первую очередь нужна для студента.

Вторая зона – изолятор. Если ребёнок приехал из другого региона РФ и не может долечиться, то наши врачи долечат этих детей. Я сейчас не про коронавирус, а про другие заболевания, чтобы не было смешения инфекций.

А третья зона для наших студентов, которые прибывают из-за границы: это отдельное общежитие, где студенты будут находиться 14 дней.

Родители и уважаемые ребята, помогите нам, не нервничайте и чётко исполняйте инструкции Роспотребнадзора.