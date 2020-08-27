4 711 жителей России заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в России выявлено 4 711 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
26 августа в стране зафиксирован 121 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 6 411 человек.
Всего по состоянию на утро 27 августа в России выявлено 975 576 случаев заболевания коронавирусом, 792 561 человек выздоровел, 16 804 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 4 556 случаев заражения коронавирусом, 3 214 человек выздоровело, 62 – умерло.