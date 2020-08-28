Более 209 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
209 437 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 35,7 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 327 тысяч исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 975 576 человек, 792 561 пациент выздоровел, 16 804 – умерли. В Псковской области зарегистрирован 4 581 случай заражения коронавирусом, 3 241 человек выздоровел, 62 – умерло.