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Общество

Более 209 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

209 437 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 35,7 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 327 тысяч исследований.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 975 576 человек, 792 561 пациент выздоровел, 16 804 – умерли. В Псковской области зарегистрирован 4 581 случай заражения коронавирусом, 3 241 человек выздоровел, 62 – умерло.

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