В России не будут прививать детей от коронавируса в этом году

17:00, 28 августа 2020, ПАИ

В этом году в России не будут прививать детей от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на общероссийском родительском онлайн-собрании, сообщает РИА Новости.

По его словам, сначала необходимы дополнительные испытания вакцины. Только получив полную картину влияния на детский организм, будет рассматриваться вопрос о прививании детей от коронавируса, уточнил министр.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. 27 августа президент России Владимир Путин анонсировал появление в сентябре второй российской вакцины от коронавируса.