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Общество

Путин анонсировал появление второй российской вакцины от коронавируса

Вторая российская вакцина от коронавируса появится в сентябре. Её появление анонсировал президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».

Президент отметил, что в сентябре в России должна появиться ещё одна вакцина. Над препаратом работает центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. «Уверен, что специалисты сделают замечательный препарат, который поможет людям», – подчеркнул Владимир Путин.

О регистрации в России первой в мире вакцины Владимир Путин объявил 11 августа, она получила название «Спутник V».

По последним данным, в России коронавирусом заболело 975 576 человек, 792 561 пациент выздоровел, 16 804 – умерли. В Псковской области зарегистрировано 4 556 случаев заражения коронавирусом, 3 214 человек выздоровело, 62 – умерло.

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