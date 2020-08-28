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Общество

В российских школах отменят единый звонок с уроков

В России в новом учебном году в связи с пандемией коронавируса отменят единый звонок с урока. Об этом сообщила директор департамента администрирования и контроля Министерства просвещения России Тамара Романова на заседании комитета Госдумы по здравоохранению, сообщает ТАСС.

По словам Тамары Романовой, в школах будет организовано индивидуальное время начала и окончания занятий, питание в столовой в разное время. «У каждого класса будут свои перемены, то есть произойдет отмена единого звонка, будут открыты дополнительные входы в здания, по возможности постараемся закрепить за классом отдельный кабинет, но каждый регион имеет свои особенности», – сказала она.

В Псковской области торжественные линейки по случаю начала учебного года пройдут только для первоклассников и одиннадцатиклассников. Как будет организована учёба в псковских школах с 1 сентября, читайте здесь >>>.

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