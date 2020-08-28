Детские игровые комнаты и развлекательные центры Пскова возобновят работу

21:03, 28 августа 2020, ПАИ

Об этом стало известно сегодня из Указа губернатора области.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию досуга и развлечения несовершеннолетних в детских игровых комнатах, детских развлекательных центрах, иных нежилых помещениях, необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.

Они изложены в СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и утверждены постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16.

С 29 августа также разрешено открывать аттракционы на улице.

Ранее ПАИ сообщало о полном списке изменений в указ губернатора области «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции».