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Общество

Детские игровые комнаты и развлекательные центры Пскова возобновят работу

Фото с сайта pixabay.com.

 

Об этом стало известно сегодня из Указа губернатора области.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию досуга и развлечения несовершеннолетних в детских игровых комнатах, детских развлекательных центрах, иных нежилых помещениях, необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.

Они изложены в СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и утверждены постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16.

С 29 августа также разрешено открывать аттракционы на улице.

Ранее ПАИ сообщало о  полном списке изменений в указ губернатора области «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции».

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