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Общество

Мама выпавшего из окна пятилетнего ребенка поблагодарила медиков

Благодарность медикам, которые спасли пятилетнего мальчика, выразила его мама.

На сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова женщина написала, что «счёт жизни шёл на минуты», но травматологическое отделение  Детской областной больницы в Пскове оперативно и качественно сделали свою работу.

Также женщина благодарит «за доброжелательное отношение к пациентам, за чистоту и уют в палатах».

Ребенок выпал из окна  23 августа около 16:30. Мальчик залез на подоконник и облокотился на москитную сетку. Сетка не спасла от падения. Ребёнок поступил в больницу с черепно-мозговой травмой и другими телесными повреждениями. 

Правила безопасности нахождения детей дома можно посмотреть тут.

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