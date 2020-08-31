Минобороны досрочно сдаст Псковскую областную инфекционную больницу

14:56, 31 августа 2020, ПАИ

Минобороны России досрочно сдаст два многофункциональных медицинских центра на 300 мест, которые возводятся в Великих Луках и Пскове. Об этом представители ведомства сообщили журналистам 31 августа во время рабочего визита замминистра обороны РФ Тимура Иванова в Псковскую область, передаёт корреспондент Псковского агентства информациию.

В настоящее время специалисты военно-строительного комплекса завершили строительство медицинских центров. Они оснащены самым современным оборудованием и техникой и рассчитаны на 200 и 100 койко-мест. Сейчас на объектах ведётся пусконаладка и тестирование медоборудования и техники. В ближайшее время новые медицинские объекты будут сданы в эксплуатацию, уточнили в Минобороны РФ.

По итогам визита Тимур Иванов положительно оценил возведенный объект в Пскове, отметив качество и сроки его реализации. Он подчеркнул, что одновременно в разных субъектах России было заложено 20 типовых инфекционных больниц, но именно медицинский центр в Пскове построен первым.

В свою очередь губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил Министерство обороны РФ за проделанную работу. Глава региона заметил, что новая областная инфекционная больница с её современным оборудованием позволит провести кардинальную реорганизацию и модернизацию региональной инфекционной службы региона, создать продуманную систему инфекционного профиля.

Строительство Псковской областной клинической инфекционной больницы с отделением в Великих Луках ведётся по поручению президента России Владимира Путина. Ранее с этим предложением к главе государства обратился губернатор Михаил Ведерников. Больница в Пскове рассчитана на 200 коек, Великолукский филиал – на 100 коек. Учреждение возглавит врач-пульмонолог Анастасия Повторейко.