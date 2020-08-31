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Общество

Почти 212 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

211 940 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 36,6 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 259 тысяч исследований.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 995 319 человек, 809 387 – выздоровело, 17 176 – умерло. В Псковской области выявлено 4 638 случаев заражения коронавирусом, 3 334 человека выздоровело, 65 – умерло.

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