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Общество

779 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах

75 614 человек заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 779 летальных исходов, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 31 августа в Эстонии общее количество заболевших достигло 2 375 человек, погибли – 64. В Латвии 1 396 человек было инфицировано коронавирусом, погибли – 34. В Белоруссии коронавирусом заразились 71 843 человека, погиб – 681.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 25,5 млн человек, свыше 17,8 млн – выздоровело, более 852 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 995 319 человек, 809 387 – выздоровело, 17 176 – умерло. В Псковской области выявлено 4 638 случаев заражения коронавирусом, 3 334 человека выздоровели, 65 – умерло.

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