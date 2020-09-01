Капитальные ремонты на 37 объектах образования выполнили в Псковской области к началу нового учебного года

11:38, 01 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области к началу нового учебного года были проведены капитальные ремонты на 37 объектах образования региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Кроме того, к началу нового учебного года в Псковской области открыты более 40 центров «Точка роста», готовятся к открытию свыше 1 тысячи мест в дошкольных учреждениях, а также «Кванториум» в Великих Луках. Кроме того, в Великих Луках начал работу после капитального ремонта старый корпус школы № 6, рассчитанный на 450 школьников.

Качество организации системы образования в Псковской области заметно выросло, отметил губернатор Михаил Ведерников на рабочем совещании со совим первым заместителем Верой Емельяновой. Этому в большой степени способствует реализация национальных проектов, подчеркнул он. «В настоящее время решаются самые неотложные задачи, позволяющие двигаться в сторону улучшения качества и эффективности образовательных процессов, а также повышения уровня учебных заведений региона», – заметил губернатор.

К началу учебного года каждая школа Псковской области провела необходимую работу, отметила Вера Емельянова. В первую очередь, это касается обеспечения комплексной безопасности учебных заведений. Все её элементы, включая пожарную, антитеррористическую и санитарную, на сегодняшний день соответствуют установленным нормам, заверила она.

В дошкольные и учебные заведения Псковской области 1 сентября отправились более 103 тысяч человек, в том числе 69 тысяч учеников, из них 7 290 первоклассников.