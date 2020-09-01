Почти 4 тысячи педагогов Псковской области будут получать федеральные доплаты за классное руководство

11:50, 01 сентября 2020, ПАИ

Более 3,7 тысячи педагогов Псковской области будут получать ежемесячные федеральные доплаты за классное руководство в размере 5 000 рублей, при этом действующая региональная выплата в размере 1 000 рублей сохранится, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время встречи со своим первым заместителем Верой Емельяновой обратил особое внимание на исполнение поручений президента России Владимира Путина, касающихся организации в школах бесплатного горячего питания учеников начальной школы и дополнительных выплат классным руководителям.

Вера Емельянова сообщила, что все поручения главы государства будут исполнены. Она отметила, что с целью повышения качества воспитательной работы в школах более 3,7 тысячи педагогов Псковской области будут получать дополнительную ежемесячную выплату из средств федерального бюджета в размере 5 000 рублей. При этом действующая региональная выплата в размере 1 000 рублей сохранится.

Поддержку со стороны государства получат классные руководители государственных и муниципальных образовательных организаций. Сумма в 5 000 рублей за осуществление классного руководства будет доплачиваться независимо от количества детей в классе.

Что касается горячего питания, то в Псковской области оно охватит около 28 тысяч детей, уточнила Вера Емельянова.

Первый вице-губернатор также напомнила, что накануне учебного года в Псковской области была проведена значительная работа по подготовке школьных столовых и пищеблоков, приобретению оборудования, организации закупок продуктов для школьного питания со всеми требованиями санитарных норм и правил. Данный вопрос находится на особом контроле регионального комитета по образованию. На сегодняшний день меню согласованы с родительскими советами и размещены на официальных сайтах школ, уточнила Вера Емельянова.

15 января 2020 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что классным руководителям в школах надо с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату в размере не менее 5 тысяч рублей, а также предложил сделать горячее питание в начальной школе бесплатным.