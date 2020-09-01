13-летняя великолучанка ушла из дома после ссоры с родителями из-за новой внешности

12:40, 01 сентября 2020, ПАИ

Пропавшая 31 августа 13-летняя великолучанка Александра Быкова, которую нашли сегодня утром, ушла из дома после ссоры с родителями из-за кардинальных изменений во внешности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

К поискам девочки-подростка помимо следователей привлекли и сотрудников территориального отдела полиции, представителей поискового отряда, а также просто отзывчивых и неравнодушных великолучан.

«Подростковый возраст – важный и сложный одновременно. Важный и сложный как для родителей, которым предстоит научиться строить отношения со своим ребёнком уже по-взрослому, так и для самого подростка, которому нужно найти свою нишу, обрести индивидуальность, завоевать авторитет в своем кругу общения, а это сложно даже для взрослых. Поэтому подростки часто и прибегают к таким способам, как кардинальная перемена имиджа, внешности, выбор неординарных способов показать внешнее и внутреннее содержание своей личности. Случаются и перегибы с нашей, взрослой, точки зрения, которые нам, родителям, сложно принять», - заявила старший инспектор (психолог) отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области Лариса Котелевская.

По ее словам, если спокойный разговор о «неуместности таких способов показать себя» не приносит результатов, лучше всего дать ребёнку возможность попробовать, поэкспериментировать со своей внешностью, имиджем, способами самопрезентации. «Главное, чтобы эти эксперименты не наносили вреда здоровью, а это взрослым тоже необходимо объяснить своему ребёнку. При этом можно найти компромисс, оговорить, на какой срок обе стороны согласны на такие перемены. И, конечно, ни в коем случае нельзя решать проблемы силовым путём, путем давления. Это может довести до беды», - сказала психолог.

«Важно создать и поддерживать с ребёнком доверительные отношения, тогда и отговорить его от некоторых поступков будет гораздо легче. Давайте будем терпимее к своим детям, тем более если их поступки не несут вреда для их здоровья и здоровья окружающих, но так важны для их самовыражения именно в этот момент», - добавила Котелевская.