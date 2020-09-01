В России рекомендовали бессимптомным носителям сделать прививку от коронавируса

19:50, 01 сентября 2020, ПАИ

Прививку от коронавируса необходимо сделать и тем, кто перенёс заболевание бессимптомно или в лёгкой форме. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, сообщает ТАСС.

«Вакцинироваться, безусловно, нужно тем, кто в легкой форме переболел или бессимптомно», – сказал он.

По его словам, на данный момент неясно, сколько действует иммунитет к коронавирусу у переболевших.

В России 11 августа зарегистрировали первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. 27 августа президент РФ Владимир Путин анонсировал появление в сентябре второй российской вакцины от коронавируса.