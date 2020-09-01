0
19:04
Ещё две улицы отремонтировали в Острове по нацпроекту
18:26
Tele2 дарит смартфоны к началу учебного года
18:00
Велосипедиста сбили на выезде из торгового комплекса «ПИК60» в Пскове
17:41
ВИДЕО: Что связывает Киркорова, Волочкову и Бежаницы
17:38
Возможность снижения процентной ставки по ипотеке появится у покупателей новостройки в ЖК «Александрия»
16:48
Спортивный инвентарь подарил завод «Титан-Полимер» школам в Моглино и Тямше
16:16
Команда России победила в «Десантном взводе - 2020»
Еще новости
Общество

В России рекомендовали бессимптомным носителям сделать прививку от коронавируса

Прививку от коронавируса необходимо сделать и тем, кто перенёс заболевание бессимптомно или в лёгкой форме. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, сообщает ТАСС.

«Вакцинироваться, безусловно, нужно тем, кто в легкой форме переболел или бессимптомно», – сказал он.

По его словам, на данный момент неясно, сколько действует иммунитет к коронавирусу у переболевших.

В России 11 августа зарегистрировали первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. 27 августа президент РФ Владимир Путин анонсировал появление в сентябре второй российской вакцины от коронавируса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
В России рекомендовали бессимптомным носителям сделать прививку от коронавируса Более 211 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса «Единая Россия» предложила вернуться к страхованию от безработицы В Псковской области проведено более 82 тысяч проб на коронавирус Почти 18 млн человек в мире вылечились от коронавируса В Псковском медицинском колледже приняли первокурсников 4729 россиян заразились коронавирусом за сутки Ещё девять человек вылечились от коронавируса в Псковской области 4 662 жителя Псковской области заразились коронавирусом 779 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Ещё две улицы отремонтировали в Острове по нацпроекту
01 сентября 2020
Ещё две улицы отремонтировали в Острове по нацпроекту
Tele2 дарит смартфоны к началу учебного года
01 сентября 2020
Tele2 дарит смартфоны к началу учебного года
Велосипедиста сбили на выезде из торгового комплекса «ПИК60» в Пскове
01 сентября 2020
Велосипедиста сбили на выезде из торгового комплекса «ПИК60» в Пскове
ВИДЕО: Что связывает Киркорова, Волочкову и Бежаницы
01 сентября 2020
ВИДЕО: Что связывает Киркорова, Волочкову и Бежаницы
Возможность снижения процентной ставки по ипотеке появится у покупателей новостройки в ЖК «Александрия»
01 сентября 2020
Возможность снижения процентной ставки по ипотеке появится у покупателей новостройки в ЖК «Александрия»
Спортивный инвентарь подарил завод «Титан-Полимер» школам в Моглино и Тямше
01 сентября 2020
Спортивный инвентарь подарил завод «Титан-Полимер» школам в Моглино и Тямше
Команда России победила в «Десантном взводе - 2020»
01 сентября 2020
Команда России победила в «Десантном взводе - 2020»
1 сентября в Пскове (2 часть) (ФОТОРЕПОРТАЖ)
01 сентября 2020
1 сентября в Пскове (2 часть) (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...