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Общество

Михаил Ефремов признал вину в суде

Михаил Ефремов в зале суда признал вину в ДТП на Смоленской площади, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров, сообщает РИА «Новости».

«У меня заявление. Я признаю свою вину», – заявил Михаил Ефремов в зале Пресненского суда Москвы.

Ранее актёр не признал вину в смерти Захарова. «Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню», – сказал Ефремов во время заседания суда 5 августа.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон. 57-летнего водителя фургона госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер в больнице.

После ДТП в крови Михаила Ефремова, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.

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