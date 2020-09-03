Обвинение запросило для Михаила Ефремова 11 лет колонии

11:40, 03 сентября 2020, ПАИ

Государственное обвинение сочло вину Михаила Ефремова в смертельном ДТП доказанной. Прокурор запросил для актёра 11 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на три года, сообщает корреспондент РИА «Новости» из зала Пресненского суда Москвы.

Это почти максимальное наказание по статье Михаила Ефремова, которая предполагает от 5 до 12 лет лишения свободы.

3 сентября в Пресненском суде Москвы начались прения сторон по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. После долгих отнекиваний актёр признал свою вину.

Вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов сел за руль Jeep Grand Cherokee и на большой скорости врезался в фургон курьера Сергея Захарова в центре Москвы. Водитель грузовика умер от травм через несколько часов после ДТП. Помимо алкоголя, в организме Михаила Ефремова нашли следы наркотиков.