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Общество

Обвинение запросило для Михаила Ефремова 11 лет колонии

Государственное обвинение сочло вину Михаила Ефремова в смертельном ДТП доказанной. Прокурор запросил для актёра 11 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на три года, сообщает корреспондент РИА «Новости» из зала Пресненского суда Москвы.

Это почти максимальное наказание по статье Михаила Ефремова, которая предполагает от 5 до 12 лет лишения свободы.

3 сентября в Пресненском суде Москвы начались прения сторон по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. После долгих отнекиваний актёр признал свою вину.

Вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов сел за руль Jeep Grand Cherokee и на большой скорости врезался в фургон курьера Сергея Захарова в центре Москвы. Водитель грузовика умер от травм через несколько часов после ДТП. Помимо алкоголя, в организме Михаила Ефремова нашли следы наркотиков.

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