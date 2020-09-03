Почти 18,5 млн человек в мире вылечились от коронавируса

17:31, 03 сентября 2020, ПАИ

По состоянию на 3 сентября в мире зарегистрировано 26 241 493 случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 868 460 человек. Количество выздоровевших – 18 497 340.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 6 294 218. В этой стране от коронавируса умерло 190 049 человек, выздоровело – 3 547 969.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 1 009 995 человек, 826 935 – выздоровело, 17 528 – умерло. В Псковской области выявлено 4 711 случаев заражения коронавирусом, 3 430 человек выздоровело, 65 – умерло.