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Общество

Почти 18,5 млн человек в мире вылечились от коронавируса

По состоянию на 3 сентября в мире зарегистрировано 26 241 493 случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 868 460 человек. Количество выздоровевших – 18 497 340.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 6 294 218. В этой стране от коронавируса умерло 190 049 человек, выздоровело – 3 547 969.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 1 009 995 человек, 826 935 – выздоровело, 17 528 – умерло. В Псковской области выявлено 4 711 случаев заражения коронавирусом, 3 430 человек выздоровело, 65 – умерло.

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