После недельной санобработки монастырь в Печорах снова откроется

14:30, 05 сентября 2020, ПАИ

Псково-Печерский монастырь откроется после недельной санитарной обработки, которая проходит с 1 сентября. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Михаил Ведерников напомнил, что от жителей региона поступали обращения по поводу ситуации с Псково-Печерским монастырём. Псковичи интересовались, почему монастырь продолжает работать, несмотря на наличие очага коронавируса.

«Мы обсудили ситуацию с владыкой Тихоном, и он принял решение закрыть монастырь на санитарную обработку с 1 по 7 сентября. Затем Псково-Печерский монастырь продолжит свою работу в обычном режиме, но, конечно, с соблюдением всех текущих требований Роспотребнадзора», – пояснил губернатор.

Глава региона также отметил, что в настоящий момент эпидемиологическая ситуация стабилизируется в Савво-Крыпецком монастыре и в санатории «Гороховое озеро».

Отметим, что вспышка коронавирусной инфекции в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре произошла в августе.