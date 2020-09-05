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Общество

Штат Псковской областной инфекционной больницы почти укомплектован

Штат Псковской областной клинической инфекционной больницы почти укомплектован. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

«Завершается строительство новой областной инфекционной больницы. По сути, это многофункциональный медицинский центр. На днях вместе с заместителем министра обороны Тимуром Ивановым приняли псковский корпус  – он готов на 100 %. В Великих Луках строительная готовность объекта составляет 94 %», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников подчеркнул, что оба корпуса не только быстро и качественно построены, но и полностью оснащены самым современным медицинским оборудованием.

«Это современные компьютерные томографы, аппараты ЭКМО, аппараты гемодиализа, ИВЛ, УЗИ, рентгены и суперсовременное эндоскопическое оборудование. А в Великолукском корпусе будет ещё и своя лаборатория ПЦР, которая позволит проводить лабораторные исследования, в том числе и на коронавирус», – уточнил глава региона.

При этом он отметил, что, несмотря на дефицит кадров, штат в Псковской областной инфекционной больнице практически полностью укомплектован.

«В Великих Луках по некоторым должностям идёт набор кадров даже на конкурсной основе. Что для Псковской области в условиях кадрового дефицита медработников – явление уникальное», – заметил Михаил Ведерников и добавил, что будущие сотрудники инфекционной больницы уже сейчас активно обучаются работе на новом оборудовании.

Строительство Псковской областной клинической инфекционной больницы с отделением в Великих Луках ведётся по поручению президента России Владимира Путина. Ранее с этим предложением к главе государства обратился губернатор Михаил Ведерников. Больница в Пскове рассчитана на 200 коек, Великолукский филиал – на 100 коек. Учреждение возглавит врач-пульмонолог Анастасия Повторейко.

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